Передбачається, що законопроект запровадить систему сертифікації іграшок, яка оцінюватиме шкоду психічному здоров'ю та розвитку дитини.

В Росії збираються ввести перевірку дитячих іграшок на відповідність "духовно-моральної ідеології країни". Для цього іграшки почнуть відправляти не тільки на санітарно-епідеміологічну експертизу, як зараз, а й на психолого-педагогічну сертифікацію.

Як пишуть "Вісті", це питання обговорювалося в кінці липня на засіданні робочої групи з аналізу проектів в області захисту сім'ї, материнства і дитинства Експертної ради з законотворчої діяльності партії "Єдина Росія".

Передбачається, що законопроект запровадить систему сертифікації іграшок, яка оцінюватиме шкоду психічному здоров'ю та розвитку дитини. Також нові вимоги до оцінки дитячої продукції будуть мати на увазі заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин, педофілії, зміни статі".

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У Підмосков'ї вчителька донесла на колишнього учня через аватарку в соцмережах. Педагог з Раменського району моніторила соцмережі і натрапила на сторінку колишнього учня. Жінка зайшла подивитися профіль випускника, як склалося його життя після школи, але на його аватарці побачила свастику.

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