В Архангельській області слідчий комітет викликав 9-річну дівчинку та її 10-річного брата на допит в якості свідків у кримінальній справі проти їх матері.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, в РФ почали викликати на допити дітей з вимогою дати свідчення проти їхніх батьків ,які "дискредитують" окупаційну армію.

Як повідомляють РосЗМІ, в Архангельській області слідчий комітет викликав 9-річну дівчинку та її 10-річного брата на допит в якості свідків у кримінальній справі проти їх матері Лідії Прудовської, яку підозрюють в "дискредитації армії".

Повідомляється, що слідчий вручив Прудовській три повістки про виклик на допит: їй самій як підозрюваній, та її дітям як "свідкам". Прудовська отримала копію ухвали суду про обшук у її квартирі.

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Сім'я мешкає в закритому місті Мирний, біля нього знаходиться космодром "Плесецьк" і кілька військових частин. У вересні 2022 року Прудовську притягували до адміністративної відповідальності за антивоєнні пости у "ВКонтакте".

Дана кримінальна справа за статтею про "дискредитацію армії" стала шостою в регіоні, про яку відомо громадськості.

Російська пропаганда

У російські школи повернули військову підготовку часів СРСР.

13 липня 2023 року в ЗМІ повідомлялося про те, що Путін готує Росію до багаторічної війни і почав мілітаризацію дітей.

У школах Росії з'явився новий підручник історії. Історію за новим підручником російським старшокласникам викладатимуть вже з вересня. У ньому окупацію Криму пояснюють необхідністю врятувати світ на півострові, а повномасштабне вторгнення в Україну – запобіганням "кінця цивілізації".

У липні 2023 року у росіян запитали про ядерному ударі по Україні.

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