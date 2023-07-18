На території Російської Федерації "розгулювали" чотири пацієнти, яких госпіталізували з підозрою на сибірську виразку.
Інцидент стався в одній з лікарень у Туві. Росіяни, яких помістили на лікування, організували втечу та втекли з-під нагляду лікарів. За даними регіонального управління МОЗ, наразі втікачів спіймали: лікарі Браун-Хемчикского району провели медичний огляд і залишили їх лікуватися вдома. Також їм провели роз'яснювальну бесіду про заборону залишати будинок на період лікування.
Разом з тим "Сибир.Реалии" уточнює, стан "знайдених" пацієнтів - задовільний, проте на їх шкірі все ще спостерігаються характерні виразки. Це означає, що вони є потенційними розповсюджувачами інфекції. При цьому наголошується, що "сибірка" від людини до людини передається досить рідко.
В даному випадку експертиза встановила, що сибірську виразку росіяни могли підхопити після вживання в їжу внутрішніх органів коня. Йдеться про тварину, яку забив місцевий фермер разом з працівниками в районі чабанської стоянки. Спочатку з підозрами на інфекцію госпіталізували п'ятьох жителів Барун-Хемчикского району ще на початку червня.
У РФ трапився "епідемія" чуми через бабаків
Відзначимо, в квітні в Сибірському краї спостерігалася "епідемія" бубонної чуми, у зв'язку з навалою переносників інфекції - бабаків. Тварини заносили чуму з території Монголії. Тоді заклопотаність у зв'язку з поширенням інфекції висловлювала місцевий сенатор Людмила Нарусова.
Зазначалося, що далі від центру РФ лікарні не обладнані сучасними лабораторіями та іншою технікою, необхідною для нормального лікування та виявлення інфекції серед населення.