У РФ занесли бубонну чуму монгольські бабаки / УНІАН

Російську Федерацію "накрила" навала заражених чумою бабаків, які "атакують" інфекцією глибинки РФ з Монголії.

Стурбованість у зв'язку з можливим поширенням бубонної чуми серед місцевого населення Республіки Тива (Сибірський край) висловила місцевий сенатор Людмила Нарусова, пишуть пропагандистські ЗМІ. 

Зокрема, питання "чумних бабаків" влада РФ обговорила 12 квітня в рамках відповідного пленарного засідання Ради Федерації. 

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"Не беруся стверджувати, що це - спеціальна зброя або натуральна інфекція, але немає лабораторій, які могли б це виявити", - заявила вона.

Нарусова поскаржилася, що в російських глибинках, на відміну від великих міст РФ, відсутні нормальні лабораторії, що дозволяють під час виявити поширення інфекції. 

У відповідь віце-прем'єр Росії Тетяна Голікова спробувала запевнити, що Росія в майбутньому розширити сферу діяльність з виявлення інфекційних захворювань і вказала, що в період спалаху пандемії COVID-19 РФ вже розгорнула кілька центрів секвенування. 

Відзначимо, що бабаки є частими переносниками бубонної чуми, яка небезпечна для людини. Інфекцію можна підхопити при безпосередньому контакті із зараженими тваринами. 

У РФ зафіксували чуму на популярному курорті

Нагадаємо, що через легковажне ставлення влади РФ до власного населення на смертність серед росіян, крім втрат у війні з Україною, впливають і періодично спалахи епідемій, які з року в рік фіксують місцеві вчені. 

Наприклад, два роки тому осередок поширення чуми виявили на популярному курорті, який межував з Монголією. Йдеться про плато Укок. Тоді переносниками зарази також стали бабаки. 

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