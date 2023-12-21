За останніми доступними даними за січень-вересень 2023 року, прикордонні з Україною регіони - Білгородська, Брянська та Курська області - стали лідерами за кількістю скоєних злочинів зі зброєю.

Міністерство внутрішніх справ Росії припинило публікувати статистику по злочинах, здійсненим з використанням зброї. Як відзначає телеграм-канал "можемо пояснити", ці дані публікувалися щомісяця з графіками, що відображають ситуацію в різних регіонах, проте із загальної статистики по злочинності за січень–жовтень їх прибрали.

За останніми доступними даними за січень-вересень 2023 року, прикордонні з Україною регіони - Білгородська, Брянська та Курська області-стали лідерами за кількістю скоєних злочинів зі зброєю.

Як повідомляла на початку листопада "Верстка", в Білгородській області число злочинів з використанням зброї зросла за рік більш ніж в 17 разів, в Курській - в сім разів, в Брянській - в п'ять разів. Ці регіони лідирували з великим відривом: у Сахалінської області, що розташувалася на четвертому місці, зростання цього показника склало 116,7%.

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Злочини в РФ - деталі

РосЗМІ повідомляють, що учасники ПВК "Вагнер", повернувшись додому після війни в Україні, вчиняють нові звірства. Згідно з офіційними даними, як мінімум 13 вагнерівців в Іванівській області взялися за старе. При цьому, реальні масштаби рецидиву можуть бути більш значними – більше сотні колишніх ув'язнених, які в складі армії РФ воювали на території України, затримані в цьому російському регіоні за нові злочини.

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