Законопроект передбачає розширення приводів для позбавлення громадянства.

Російська Держдума готує законні підстави для позбавлення росіян набутого громадянства. Одним із приводів для цього може бути "дискредитація" Збройних сил РФ.

Законопроект до Держдуми вніс президент РФ Володимир Путін 29 грудня 2021 року. Документ змінює умови набуття та припинення громадянства, пише видання The Moscow Times.

Зокрема, президент запропонував послабити вимоги для отримання громадянства більш ніж 20 категоріям іноземців: співвітчизникам, які живуть за кордоном, близьким родичам росіян, громадянам колишнього СРСР і їх дітям.

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Одночасно з цим законопроект передбачає розширення приводів для позбавлення громадянства. Серед них: тероризм, злочини проти держави, обіг наркотиків і психотропних речовин, "дискредитація" ЗС РФ, а також скасування вимоги про згоду іноземця на отримання російського громадянства його дитиною від змішаного шлюбу, якщо сім'я живе за кордоном.

Ситуація в РФ-останні новини

Останнім часом у Росії різко збільшилася кількість справ, пов'язаних з "дискредитацією" окупаційної армії. Вони відкриваються на основі доносів громадян РФ один на одного.

У РФ мають намір заборонити письмово поширювати інформацію про кримінальне минуле добровольців, які беруть участь у бойових діях в Україні.

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