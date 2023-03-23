В "Єдиній Росії" розповіли, що батьки дякували їм за це.

У Санкт-Петербурзі партія "Єдина Росія" змусила виготовляти окопні свічки дітей з дитячим церебральним паралічем.

Як повідомляє Telegram-канал "Ротонда", для учнів спеціальної корекційної школи № 584 "Озерки" провели "майстер-клас" і змусили їх зробити близько 200 окопних свічок, які повинні відправити на фронт. У громадській приймальні сказали, що діти зробили тільки заготовки.

"Діти нестандартні, у них досить складні захворювання, і по розуму - їм самим потрібна допомога, їм самим би протриматися в цьому житті. Але разом з батьками вони виготовляють окопні свічки. Це велике бажання допомогти своєму народу, допомогти в скрутну хвилину своїй батьківщині... Саме так проявляється наша єдність", - заявила депутат Заксобрания Олена Кисельова.

Відео дня

В "Єдиній Росії" заявили, що деякі діти були на занятті з батьками, які "дякували за те, що дітям дозволили брати участь в загальній великій справі".

В адміністрації школи заявили, що діти також пишуть листи російським окупантам і збирають для них теплі речі. А в соціальних мережах школи повідомляється, що наприкінці лютого діти відвідали "пізнавально-освітні заняття" від особового складу ОМОН.

Пропаганда в Росії

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення в російських школах з'явилися "Розмови про важливе", під час яких дітям розповідають провладну версію війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що в Москві до школярки приїхала поліція через аватарку в кольорах українського прапора. На неї поскаржилася директор школи.

Інша росіянка написала донос на 8-річну однокласницю своєї дочки через відео в соціальних мережах.

Також стало відомо, що російська влада хоче закупити в школи макети зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: