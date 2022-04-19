Автор ідеї та любитель геноциду Анатолій Педошенко заявив, що це "не піар, а військова традиція".

За тиждень до Великодня у російському місті Шадрінськ стали продавати паски з буквою "Z". У Російській православній церкві не схвалили такі хлібобулочні вироби.

Про це пише російське видання 45.ru.

Так, в мережі з'явилися фото пасок із зображенням буквою "Z", які стояли на одній вітрині з традиційними пасками. Такий хлібобулочний виріб коштував 190 рублів, а це близько 70 гривень.

У магазині журналістам заявили, що не знають, як на вітрину потрапили паски з рашистською символікою.

Пізніше директор і власник магазину Анатолій Педошенко заявив журналістам, що "в мирний час ніхто у свято Великодня не підіймає цю тему, але коли йдуть якісь бойові дії, великодні атрибути (яйця, паски, листівки) прикрашаються військовою символікою, щоб підтримати солдатів".

При цьому він зізнався, що прикрасити паски рашистським знаком була його особиста ідея, адже він "член російського військово-історичного товариства, прекрасно знаю історію вітчизни".

"Це ж зроблено не для піару, це військова традиція. Коли прийшов радянський час, У велику вітчизняну війну подібне було просто неможливо, тому що про Великдень взагалі забули, вона була скасована. А зараз ми зробили, щоб підтримати нашого президента, наших бійців, і комерційні завдання і цілі не ставилися", - заявив любитель російських окупантів, мародерів та вбивць.

Водночас заступник глави Синодального відділу по взаєминах російської церкви з суспільством і ЗМІ Вахтанг Кипшидзе заявив, що християнські традиції повинні залишатися незмінними, попри "зовнішні чинники".

"Традиційно, паски не мають жодних додаткових символів. На мій погляд, хлібобулочний виріб, що відрізняється від християнської символіки, паскою вважатися не може. Я думаю, що РПЦ не схвалить освячення таких святкових виробів", – заявив Кіпшидзе.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Республіці Бурятія на постаменті найбільшої монументальної голови радянського лідера Володимира Леніна тепер є символ вторгнення Росії в Україну - латинська літера "Z".

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