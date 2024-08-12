У Щолковому чули роботу ППО.

У ніч на понеділок, 12 серпня, російський військовий аеродром у Підмосков'ї атакували безпілотні літальні апарати.

Російські Telegram-канали повідомляють, що протиповітряна оборона відбивала атаку українських дронів у Московській області. Жителі міста Щелково розповіли, що в місті лунала повітряна тривога.

Метою БПЛА міг бути військовий аеродром "Чкаловський", який розташований за 31 км на північний схід від Москви. За даними одного з каналів, безпілотники знищили в районі авіабази.

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Удари по російських аеродромах

Як повідомляв УНІАН, раніше потужні вибухи лунали в районі військового аеродрому в Липецькій області. Через пожежу, що виникла, місцевій владі довелося евакуювати жителів чотирьох населених пунктів.

Незабаром у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили завдання удару по військовому аеродрому "Липецьк", де базуються російські літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31.

Військові повідомили, що під час атаки вдалося вразити склади з керованими авіаційними бомбами і низку інших об'єктів у районі аеропорту. Згодом журналісти опублікували супутникові знімки, на яких видно наслідки нічної атаки.

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