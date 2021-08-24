У Росії санітари жорстоко побили жінку, яка відмовилася поїхати з ними в психіатричну лікарню.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Baza.
Співробітники Ярославської обласної психіатричної лікарні приїхали за жінкою вночі. Вона відмовлялася їхати з ними, тому чоловіки силою завели її в ліфт.
Коли жінка почала вириватися, один з медиків почав бити її кулаками по тілу. Пізніше другий чоловік вдарив її по голові.
Читайте такожПортретист Путіна закопав себе у землю з сосноюУ підсумку їм вдалося вивести жінку з ліфта. Її відвезли в лікарню.
Запис з камер відеоспостереження потрапив в мережу.
У Слідчому комітеті Російської Федерації по Ярославській області повідомили про організацію проведення дослідчої перевірки.
Обережно! На відео присутні сцени насильства!