У неї були зв'язані руки.

У Росії санітари жорстоко побили жінку, яка відмовилася поїхати з ними в психіатричну лікарню.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Baza.

Співробітники Ярославської обласної психіатричної лікарні приїхали за жінкою вночі. Вона відмовлялася їхати з ними, тому чоловіки силою завели її в ліфт.

Коли жінка почала вириватися, один з медиків почав бити її кулаками по тілу. Пізніше другий чоловік вдарив її по голові.

Читайте такожПортретист Путіна закопав себе у землю з сосноюУ підсумку їм вдалося вивести жінку з ліфта. Її відвезли в лікарню.

Запис з камер відеоспостереження потрапив в мережу.

У Слідчому комітеті Російської Федерації по Ярославській області повідомили про організацію проведення дослідчої перевірки.

Обережно! На відео присутні сцени насильства!

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Автор: Людмила Жерновська