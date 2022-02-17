Як виявилося, умови вчителька запозичила з підручника криміналістики.

У російській Тобольську учням восьмого класу школи №5 задали з біології розв'язати задачу про швидкість охолодження трупа.

Фото завдання опублікував батько одного зі школярів у соціальних мережах, пише mk.ru.

Задачу діти отримали під час дистанційного вивчення теми "Терморегуляція організму". Вчителька біології не знайшла нічого кращого, ніж перевірити їх знання на прикладі охолодження трупа.

"О 20:00 вечора було виявлено труп убитого чоловіка. На який час має бути алібі в підозрюваного, якщо відомо, що тіло віддає тепло 1,5°C на годину?" - Йдеться в умові задачки.

Батько учня, який розповів про таку ініціативу вчительки, був шокований.

"Може, я чогось не розумію, але що це за завдання такі?" - Написав чоловік.

Як виявилося, цей приклад педагог запозичила з підручника криміналістики. За словами директора школи, вчителька попередньо проконсультувалася з практикуючим психологом, отримавши відповідь, що "психологічного навантаження для 15-річних підлітків це завдання не несе, тому що в цьому віці у підлітків сформовано розуміння смерті та її незворотності".

У коментарях в інтернеті чимало користувачів й самі взялися шукати рішення. Водночас це було не єдине похмуре завдання того дня. В іншій задачі йшлося про вплив алкоголю на організм людини: школярам належало з'ясувати, хто замерзне швидше в мороз - тверезий або п'яний.

Раніше УНІАН писав, як на Сахаліні вчителька провела на уроці зі школярами гру на роздягання.

А в США учні школи попросили повернути рабство.

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