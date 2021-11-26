Учні зняли те, що відбувалося, на відео, а деякі батьки встали на бік педагога.

У школі села Пензенське Томаринського району на Сахаліні (РФ) підлітки брали участь у грі на роздягання просто під час уроку при вчительці.

Про подію стало відомо завдяки школярам, які зняли процес на відео. Як розповіла мама одного з учнів виданню astv.ru, це була вчителька російської мови та літератури, а урок проходив у жовтні у 8 класі.

"Деякі з батьків встали на бік учителя, називаючи її "педагогом від бога". Але я вважаю, що хороший педагог просто не допустить такого. Така поведінка недоречна у стінах школи. Тому ми звернулися до директора освітнього закладу, але виразної відповіді не отримали", - повідомила жінка.

Згодом міністерство освіти Сахалінської області з'ясувало, що вчителька під час класної години спостерігала за грою дітей в "Чан Гін Цо" - альтернативна назва "Камінь, ножиці, папір". Незабаром педагог звільнилася.

"Коли про подію стало відомо, в освітньому закладі провели службову перевірку. Зі школярами, задіяними у грі, працює психолог. З батьками учнів 8 класу провели збори, на яких більшість учасників визнала поведінку педагога неприпустимою. Наступного дня вчитель російської мови та літератури звільнилася за власним бажанням", - розповіли у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ліцеї російського Нижнього Новгорода вчителька заявила учням, що їх слід розстрілювати.

А в іншій школі вчителька не пустила хлопчика з діареєю в туалет: школяр випорожнився у класі.

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Автор: Катерина Комолова