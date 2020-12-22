У російському місті Ульяновськ хтось викинув у сміттєвий контейнер живого кота в зав'язаному мішку.
Читайте такожУ Росії родина шкуродерів з'їла собаку з притулкуРолик про це розмістили в YouTube.
Тварину врятували сортувальники на сміттєсортувальному комплексі, кіт ледь не потрапив у сепаратор.
Як пише TJ, кіт чистий та доглянутий. Видно, що до недавнього часу був чиїмось домашнім улюбленцем.
На підприємстві запевнили, що кіт цілий та неушкоджений, хоча й сильно наляканий.
Це вже третій випадок за два місяці, коли при сортуванні відходів співробітники регіонального оператора знаходять тварин. До цього в смітті опинилися дві черепахи та африканський їжак.
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