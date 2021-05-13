У Калінінграді трирічна дитина провела три дні в квартирі з мертвими батьками і змогла вибратися.
27-річний чоловік і його 23-річна дружина перестали виходити на зв'язок ще 7 травня, повідомляє Znak.
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За даними видання, їх 3-річна дитина 10 травня змогла самостійно відкрити двері квартири і вийти на сходову клітину, де його виявили сусіди.
В ході огляду місця події видимих пошкоджень, що вказують на насильницький характер смерті, на тілах загиблих не виявлено.
Як повідомляється, дитину передали медикам. Можливо, що хлопчика передадуть бабусі під опіку.
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