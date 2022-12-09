Над заводом піднявся густий темний дим.

Вранці 9 грудня загорівся шинний комбінат у російському Барнаулі.

Як пише пропагандистський ресурс ТАСС, пожежа сталася в одній з виробничих будівель на площі близько 1 000 кв. м.

Було ухвалено рішення про нарощування угруповання для гасіння. Над заводом піднявся густий темний дим.

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Підприємство виробляє шини під відомим брендом Nortec.

Пожежі в Росії 9 грудня

Це вже друга велика пожежа в Росії за добу. Раніше стало відомо про пожежу в ТЦ "МегаХімки" у Підмосков'ї.

За попередніми даними, загорілася покрівля гіпермаркету. Вогонь охопив щонайменше 17 тис.кв м торгового центру. Відомо про одного загиблого.

Збиток від пожежі в Хімках з урахуванням припаркованих авто може скласти 20-30 мільярдів рублів.

Розглядають версію про порушення пожежної безпеки, версію про підпал відкинули.

Приміщення детонували нібито через вибухи газових балонів. Також повідомляють, що на складах зберігалися лакофарбові матеріали.

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