Вранці 9 грудня загорівся шинний комбінат у російському Барнаулі.
Як пише пропагандистський ресурс ТАСС, пожежа сталася в одній з виробничих будівель на площі близько 1 000 кв. м.
Було ухвалено рішення про нарощування угруповання для гасіння. Над заводом піднявся густий темний дим.
Підприємство виробляє шини під відомим брендом Nortec.
Пожежі в Росії 9 грудня
Це вже друга велика пожежа в Росії за добу. Раніше стало відомо про пожежу в ТЦ "МегаХімки" у Підмосков'ї.
За попередніми даними, загорілася покрівля гіпермаркету. Вогонь охопив щонайменше 17 тис.кв м торгового центру. Відомо про одного загиблого.
Збиток від пожежі в Хімках з урахуванням припаркованих авто може скласти 20-30 мільярдів рублів.
Розглядають версію про порушення пожежної безпеки, версію про підпал відкинули.
Приміщення детонували нібито через вибухи газових балонів. Також повідомляють, що на складах зберігалися лакофарбові матеріали.