СК РФ порушив кримінальну справу.

Сьогодні вранці, 9 грудня, в ТЦ "МегаХімки", розташованому на Ленінградському шосе, біля межі Москви та Московської області, сталася масштабна пожежа. Загорілася покрівля гіпермаркету "OBI". Вогонь охопив мінімум 17 тис. кв. м торгового центру.

Як повідомили екстрені служби РФ, причиною загоряння в гіпермаркеті OBI стали зварювальні роботи в прибудові до будівлі. За даними МНС РФ, одна людина загинула.

Кримінальну справу про виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, порушено за фактом пожежі в ТЦ "МегаХімки", заявили в СК РФ.

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Збиток від пожежі OBI в Хімках з урахуванням припаркованих авто може скласти 20-30 мільярдів рублів, повідомили "РИА Новости" у Всеросійському Союзі страховиків.

На цей час пожежу локалізовано на площі 7 тисяч квадратних метрів.

Загальний контактний центр "Мега" по Росії повідомив, що ТЦ "МегаХімки" буде закритий 9 грудня.

Пожежа в ТЦ Москви: що відомо

Як писав УНІАН, в ТЦ "МегаХімки" в Підмосков'ї сталася пожежа і сталися вибухи, в результаті чого обвалилося перекриття ТЦ.

У МНС РФ кажуть, що до гасіння пожежі в ТЦ в Москві доведеться залучити авіацію. Серед версій розглядали й підпал.

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