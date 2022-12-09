Сьогодні вранці, 9 грудня, в ТЦ "МегаХімки", розташованому на Ленінградському шосе, біля межі Москви та Московської області, сталася масштабна пожежа. Загорілася покрівля гіпермаркету "OBI". Вогонь охопив мінімум 17 тис. кв. м торгового центру.
Як повідомили екстрені служби РФ, причиною загоряння в гіпермаркеті OBI стали зварювальні роботи в прибудові до будівлі. За даними МНС РФ, одна людина загинула.
Кримінальну справу про виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, порушено за фактом пожежі в ТЦ "МегаХімки", заявили в СК РФ.
Збиток від пожежі OBI в Хімках з урахуванням припаркованих авто може скласти 20-30 мільярдів рублів, повідомили "РИА Новости" у Всеросійському Союзі страховиків.
На цей час пожежу локалізовано на площі 7 тисяч квадратних метрів.
Загальний контактний центр "Мега" по Росії повідомив, що ТЦ "МегаХімки" буде закритий 9 грудня.
Пожежа в ТЦ Москви: що відомо
Як писав УНІАН, в ТЦ "МегаХімки" в Підмосков'ї сталася пожежа і сталися вибухи, в результаті чого обвалилося перекриття ТЦ.
У МНС РФ кажуть, що до гасіння пожежі в ТЦ в Москві доведеться залучити авіацію. Серед версій розглядали й підпал.