Окрім цього працівникам "Газпромнафти" не можна буде спілкуватися з журналістами.

Завтра, 22 лютого, у Москві відбудеться провладний мітинг-концерт. Як повідомляє Telegram-канал "База", на нього будуть "запрошені" працівники кількох великих корпорацій.

Зокрема мова іде про співробітників московського нафтопереробного заводу "Газпромнафти". Їхнє керівництво створило цілий список заборон для тих, хто відвідає дійство у Лужниках.

Однією із першою вимог до працівників було виключення жовтого кольору у одязі.

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"Крім стандартних вимог утеплитися і не приходити співробітниками "Газпромнафти" напідпитку, попросили виключити жовтий колір в одязі. Чи це пов'язано з конкуренцією з "Роснефтою" — невідомо", - йдеться у повідомленні "Бази".

Не приходити в жовтому одязі – це ініціатива лише "Газпромнафти". "База" опитала співробітників кількох інших установ, котрі будуть присутніми на мітингу-концерт, то такої вимоги до них не було.

Загалом список заборон складається із 10-ти пунктів.

"Окрім заборони на жовтий колір співробітників просять не спілкуватися з журналістами та не використовувати корпоративні хештеги у соціальних мережах", - заявляє "База".

Відзначимо, що ряд російських ЗМІ повідомляв про провладний мітинг-концерт у Лужниках. На ньому в тому числі повинен виступити і президент РФ Володимир Путін, згідно із заявою російського РБК. Востаннє російський диктатор виступав в Лужниках 18 березня минулого року.

Плани Путіна також стали причиною перекриття центру Москви на два дні. Такі дії Кремлю потрібні було для забезпечення безпеки президенту РФ під час промов 21 та 22 лютого.

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