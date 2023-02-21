Російські спецслужби готуються до послання диктатора Федеральним Зборам.

Російські спецслужби почали впроваджувати активні заходи щодо дотримання безпеки напередодні звернення диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Повідомляється, що 21 і 22 лютого в центрі Москви буде частково перекрито рух транспорту. За даними столичного Департаменту транспорту, 21 лютого через виступ Путіна будуть недоступні для проїзду маршрути: від Нової площі до Червоної площі, від Китайгородського проїзду до Великого Москворецького моста і від вулиці Іллінка до вулиці Варварка в районі д. 5 по Червоній площі. Рух зупиниться з 00:01 і до закінчення заходу.

Вже 22 лютого для москвичів також буде тимчасово закрито рух у центрі через провладний мітинг у Хамовниках. При цьому інформації щодо того, про який саме захід йдеться, там уточнили. Раніше ряд російських ЗМІ згадував, що 22 лютого в Лужниках пройде "мітинг-концерт" на підтримку Путіна.

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На тлі цього росіян повідомили, що з 5:30 для них закриють з'їзд з вулиці Хамовницький Вал на вулицю Доватора. Вже з 15:00 і до закінчення заходу буде перекрито рух на ділянках вулиць Доватора, 10-річчя Жовтня, 3-тя Фрунзенська, Єфремова, Трубецькій, в провулку Хользунова, на дублері Комсомольського проспекту і в Проектованому проїзді №2309.

Також 22 лютого у вищезазначених місцях і на ділянках вулиці Хамовницький Вал і на Комсомольському проспекті не можна буде паркуватися.

При цьому Департамент транспорту Москви попередив росіян, що їх можуть очікувати додаткові обмеження в русі транспорту на тлі очікуваних заходів Путіна.

Послання Путіна Федеральним зборам

Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін виступить з посланням перед Федеральними зборами РФ напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

У січні ЗМІ РФ писали, що виступ Путіна, швидше за все, відбудеться 21 або 22 лютого. Однак пізніше його особистий прес-секретар Дмитро Пєсков уточнив, що захід заплановано на 21 число.

Буквально нещодавно лідер РФ несподівано придумав "нову мету спецоперації", зазначивши, що російські загарбники в Україні "захищають Росію". Очікується, що в рамках свого звернення до російського парламенту Путін "вразить" новими ідеями.

Раніше ЗМІ писали, що основні тези послання Путіна стосуватимуться питань державної підтримки російських солдатів, які воюють в Україні, та освоєння захоплених українських територій.

Днями Путін поїхав на бронепоїзді в свою особисту резиденцію на Валдаї. Повідомлялося, що він організував свою поїздку для того, щоб завершити підготовку послання Федеральним Зборам.

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