"Надзвичайно небезпечний" предмет ліквідують фахівці.

Паніка через безпілотники тільки набирає обертів в Росії. У селі Кузовльово (Троїцький адміністративний округ Москви) жінка викликала усі можливі служби після того, як побачила на землі дитячу іграшку, повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Знайшовши на ділянці пластиковий дитячий літачок жінка екстрено викликала фахівців і ті підтвердили, що знайдений предмет – іграшка.

"Вранці 10 червня на територію дачної ділянки приземлився дивний предмет у вигляді літака розміром приблизно 30 см. Господиня ділянки злякалася і терміново викликала всі служби. Першими приїхали співробітники швидкої і поставили діагноз – літачок іграшковий. Тепер чекають на фахівців для його ліквідації", – йдеться в повідомленні.

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Істерія через дрони в Росії

На тлі атак дронами по лініях забезпечення армії країни-агресора, що знаходяться на її території, і неодноразових ударах БПЛА по Москві (за них Україні не бере відповідальність), серед росіян поширюються панічні настрої.

Вони викликають поліцію, плутаючи зірки і птахів з "ворожими безпілотниками". Вже траплялося, що росіяни викликали правоохоронців на поліцейських, які запускають дрони по роботі. Силовиків в країні відправляли полювати на дрони з табельною зброєю.

Не менше паніки провокують будь-які речі, схожі на зброю, і предмети в кольорах українського прапора.

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