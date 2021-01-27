На кожне емодзі банана він відправляв по два знімки свого статевого органу і просив оцінити його.

У Росії житель Комсомольська-на-Амурі потрапив в чат місцевих школярів в месенджері WhatsApp і почав надсилати їм свої інтимні фото.

Читайте також"Піс*ку сосіть": суддя арбітражного суду Москви залишала в рішеннях приховані посланняЯк пише Life, до поліції звернулася мама однієї зі школярок.

Зазначається, що бесіду учні четвертого класу створили для спілкування між собою. У певний момент серед учасників з'явився 20-річний хлопець під ніком «Хайрулло», який почав надсилати знімки порнографічного змісту.

За словами учасників чату, його ніхто не запрошував у бесіду. А сам зловмисник стверджує, що, коли відкрив месенджер, вже був доданий в неї.

"Він побачив, що там надсилають різні емодзі у вигляді фруктів і овочів, і придумав гру: на кожне зображення банана він відправляв по дві фотографії свого статевого органу і просив оцінити його", – пише сайт.

На запитання дітей, хто він такий, Хайрулло відповідав: "Я людина".

На цей час чоловік затриманий. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення та обігу порнографічних матеріалів.

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Автор: УНІАН