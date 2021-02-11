У Нижегородській області в одному з міст з'явилися собаки незвичайного кольору. Швидше за все, тварини скупалися у воді з хімічною речовиною.

У Росії в одному з міст в Нижегородській області навала синіх собак.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live.

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За даними спільноти, зграї синіх собак бродять в околицях місцевого підприємства "Дзержинське оргскло".

"По всій видимості, собаки придбали синій відтінок після того, як скупалися у відходах виробництва. На підприємстві використовується мідний купорос та інші речовини, які при попаданні на шкіру або шерсть, можуть давати такий відтінок", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, глава підприємства пояснив, що в минулому собаки вже неодноразово "синіли" саме з цієї причини.

За даними росЗМІ, сині собаки шокують місцевих жителів. Деякі користувачі соцмереж стали жартувати над тваринами, однак більшість людей стурбовані.

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Автор: Катерина Лиманська