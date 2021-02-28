У російській Пермі жителі аварійного будинку відкрили в ньому музей аварійного житла "Квота Барак". На гроші від екскурсій вони розраховують придбати для будівлі хоча б вхідні двері.
Читайте такожУ Росії змагання з дзюдо закінчилися масовою бійкою (відео)
Про це повідомляє Mash. Зазначається, що будинок на вулиці Щербакова давно підлягає знесенню, аварійним його визнали ще у 2019 році. Однак з розселенням мешканців влада не поспішає - його відтермінували на 2024 рік.
Місцеві вирішили зібрати грошей хоча б на нові вхідні двері, і почали водити старим будинком екскурсії, перетворивши його на музей. Всього за 25 рублів (близько 10 гривень) відвідувачі можуть побувати в «крижаній печері» зі сталактитами із мерзлої води, побачити справжню колонію грибка, а також покласти записку з бажанням в тріщину в стіні.
Зазначається, що екскурсії проводяться не тільки наживо, а й онлайн – російську екзотику встигли подивитися жителі США, Канади і безлічі інших країн.
Більше новин на тему
- Росіянин змив в унітаз килим і затопив вулицю
- Шукали священика-кілера: у Росії ОМОН увірвався в жіночий монастир з кувалдами (відео)
- Росіянин півроку жив з трупом брата в квартирі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram