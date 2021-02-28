Всього за 25 рублів відвідувачі можуть зануритися в моторошний світ аварійного побуту.

У російській Пермі жителі аварійного будинку відкрили в ньому музей аварійного житла "Квота Барак". На гроші від екскурсій вони розраховують придбати для будівлі хоча б вхідні двері.

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Про це повідомляє Mash. Зазначається, що будинок на вулиці Щербакова давно підлягає знесенню, аварійним його визнали ще у 2019 році. Однак з розселенням мешканців влада не поспішає - його відтермінували на 2024 рік.

Місцеві вирішили зібрати грошей хоча б на нові вхідні двері, і почали водити старим будинком екскурсії, перетворивши його на музей. Всього за 25 рублів (близько 10 гривень) відвідувачі можуть побувати в «крижаній печері» зі сталактитами із мерзлої води, побачити справжню колонію грибка, а також покласти записку з бажанням в тріщину в стіні.

Зазначається, що екскурсії проводяться не тільки наживо, а й онлайн – російську екзотику встигли подивитися жителі США, Канади і безлічі інших країн.

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Автор: Дмитро Захаров