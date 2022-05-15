В'ячеслав Гладков стверджує, що нібито постраждав місцевий житель.

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив про "нові обстріли" з боку України. Нібито в селищі Середа місцевий житель отримав поранення.

Про це повідомив Російський губернатор у своєму tegram-каналі.

"Селище Середа Шебекинського міського округу було обстріляне з території України. Один мирний житель постраждав, отримав осколкове поранення", - заявив Гладков.

При цьому він зазначив, що потерпілому надавали необхідну медичну допомогу. Також Гладков пообіцяв пізніше надати більше інформації.

Як раніше повідомляв УНІАН, російська влада вже не вперше звинувачує Україну в обстрілі території РФ.

Так, 30 Квітня прогриміли вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом. Чиновники стверджують, що засобами ППО нібито був виявлений літак ЗСУ.

29 квітня на фармацевтичному заводі в російському Кургані "Синтез" пролунав вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків в Росії, забезпечує, перш за все, госпітальний сектор.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами і пожежах на паливних базах у прикордонних з Україною регіонах РФ.

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