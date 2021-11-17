Чоловік намагався втекти від падаючого стелажа, але його накрило другим.

Стелажі з алкоголем обвалився на складі в Красноярську. Під завалами опинився чоловік.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС по Красноярському краю

Інцидент стався 17 листопада на складі алкоголю на Калініна, 175 в будові 10/1. Всього впали два стелажі.

В результаті під завалами опинилася одна людина - співробітник підприємства. Він намагався втекти, але його накрило другим стелажем.

Читайте такожУ Росії вкрали пункт вакцинаціїПостраждалого змогли дістати з-під завалів за допомогою гідравлічного рятувального інструменту та передано медикам. За попередніми даними у потерпілого діагностували переломи.

"Попередня причина - порушення техніки безпеки", - йдеться в повідомленні рятувальників.

На місці працювали чотири одиниці техніки та 28 осіб. Зараз співробітники поліції з'ясовують всі обставини події.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії житель Свердловської області, досить відомий в Єкатеринбурзі фітнес-тренер вирішив повернути гроші, витрачені на колишню дівчину.

За словами росіянина, він неодноразово позичав їй кошти, а також давав готівку на походи в манікюрний салон, покупку прокладок і презервативів

Автор: Анастасія Горбачова