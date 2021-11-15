Красноярець шукав місце для ночівлі й нічого не придумав краще, ніж пробратися в морг, але раптово зловив "білку" і вступив у нерівну боротьбу з недружніми мерцями.

У Росії п'яний житель Красноярського краю вломився в морг, щоб переночувати, але в якийсь момент йому здалося, що небіжчики "ходять".

Злякавшись чоловік схопив скальпель і порізав чотири тіла, пише Сибір.Реалії.

Сліди злому виявили співробітники медустанови і викликали поліцію. Через кілька годин поліцейські затримали підозрюваного.

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"Здалося, що вони ходять, встають. Страшно стало. Встали там в морзі, я порізав їх ножем. Дуже сильно п'яний був. Цілий день пив, дуже багато випив. Пив горілку, пиво, вино, усе разом", - розповів затриманий.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею "наруга над тілами померлих і місцями їхнього поховання".

За даними російських силовиків, підозрюваний понівечив тіла однієї жінки і трьох чоловіків, завдавши множинні порізи за допомогою скальпеля та ножів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії 56-річний житель Нижньогородської області Віктор Самохвалов "ожив" після кількох діб перебування в морзі. Чоловіка госпіталізували через проблеми з серцем. Лікарі боролися за його життя, але відкачати так і не змогли, і помістили тіло в морг. Але, через три доби чоловік отямився і самостійно вибрався з холодильника.

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Автор: Олександр Топчій