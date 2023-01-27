В Україні внаслідок вчорашньої повітряної атаки Російської Федерації загинули 11 мирних жителів.

У Міноборони РФ відзвітували про черговий ракетний удар по Україні. Традиційно у Шойгу вигадали нові "перемоги", щоби заспокоїти провоєнну аудиторію.

В опублікованому пропагандистами відео представник МО РФ Ігор Конашенков, втім, обмежився кількома сухими репліками.

Москва не приховує, що б’є по цивільній критичній інфраструктурі, яка, у хворій уяві Кремля, обслуговує військових.

Відео дня

"ЗС РФ завдали масований удар 26 січня по об’єктах системи енергетики, які забезпечують підприємства ВПК і транспортну систему України", - заявив Конашенков.

Він додав, що "цілі масованого удару ЗС РФ 26 січня були досягнуті, усі вказані об’єкти уражені".

Своєю чергою, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сьогодні зазначив, що окупанти поцілили двома ракетами "Кинджал" у кілька об'єктів енергетики в Києві та Запоріжжі.

"У росіян мало "Кинджалів". Їх бережуть для ураження найбільш стратегічних цілей. Цього разу один із "найбільш стратегічних цілей" - об'єкт у Запоріжжі та один з об'єктів енергоструктури у Києві. Оце їхня "стратегічна ціль" - залишити якийсь район Києва без світла", - відповів Ігнат.

Масований удар по Києву 26 січня – що відомо

Вчора, 26 січня, російські війська випустили по Україні 55 ракет. Вибухи, зокрема, прогриміли й у Києві. 47 російських ракет вдалося збити силам ППО, 20 – над столицею.

У Київській області внаслідок атаки РФ пошкоджено п'ять житлових будинків та ще сім об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів. Від російських ракет і дронів загинули 11 мирних мешканців.

Київська влада уточнила, що область вчора зазнала "комбінованого удару" - ракетами і дронами. Іранські БПЛА ворог застосує і для того, щоб виявляти й виснажувати сили протиповітряної оборони.

"Укренерго" підтвердило влучання в енергооб’єкти у кількох регіонах, у тому числі й у Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: