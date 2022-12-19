Напередодні між двома чоловіками виник конфлікт.

У підмосковній військовій частині знайшли вбитим інженера. На слід підозрюваного вийшли швидко.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", вранці 18 грудня інженера застрелив товариш по службі під час сварки.

Тіло Миколи А. (ім'я змінено) знайшли у приміщенні автомобільної служби однієї з військових частин м. Клин. Чоловіка вбили пострілом у голову. Незабаром знайшовся і вбивця - ним виявився бортовий технік вертольота, Горяєв Д. (ім'я змінено).

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"Військовослужбовець пояснив, що він розмовляв з інженером Миколою, але потім спалахнула сварка, і він вистрілив у товариша по службі з пістолета Макарова", - зазначає канал, додавши, що підозрюваного затримали.

Смерті у військових частинах РФ

Впродовж останніх місяців у російських військових частинах все частіше загадково помирають військові, зокрема "мобіки". Нещодавно у військовій частині Свердловської області померли відразу троє мобілізованих.

А кількома місяцями раніше у військовій частині, розташованій в селищі Тейсін Амурського району Хабаровського краю РФ, стався потужний вибух.

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