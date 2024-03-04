Вибуху не сталося, оскільки вибухівку помітили.

В так званій "ЛНР" замінували автомобіль "заступника директора" Луганського Державного Університету Віталія Кисельова.

Як повідомляє SHOT, напередодні під чорною "Тойотою Ленд Крузер" Кисельова виявили саморобний вибуховий пристрій з електронним детонатором та білою речовиною.

"Самого заступника директора на цей момент у машині не було. Для розмінування викликали кілька саперів, територію оточили", - пише канал.

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Зазначається, що евакуацію найближчих до машини будинків не проводили. Проводиться перевірка, підозрюваних шукають.

Останні вибухи в Луганську

Як повідомляв УНІАН, кілька місяців тому у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Сили оборони України завдали успішного удару.

Згодом в ЗСУ зазначили, що Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська.

Згодом стало відомо, що в Луганську підірвали автівку, в якій перебував так званий "депутат Народної Ради ЛНР" Олег Попов. Зрадник отримав поранення.

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