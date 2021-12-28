На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

У районній лікарні міста Світлоград (Ставропольський край, РФ) лікар-анестезіолог приніс на роботу карабін "Сайга" та влаштував стрілянину у коридорі. У цей момент поруч перебували пацієнти, які прийшли робити щеплення проти COVID-19.

Про це повідомили в Telegram-каналі РЕН-ТВ.

За словами очевидців, чоловік зі зброєю забіг у коридор лікарні, пересмикнув затвор та почав ламати двері в один із кабінетів. При цьому він здійснив кілька пострілів у стіни та стелю лікарні.

Читайте такожВипав голим з вікна: у Москві знайшли мертвим російського націоналіста (відео)З’ясувалося, що чоловік зі зброєю - це 36-річний лікар-анестезіолог Андрій Мірошниченко. Він прийшов до медустанови з карабіном, щоб з'ясувати стосунки зі своєю дружиною, яка працює медсестрою у лікарні.

Чоловік запідозрив, що жінка закрутила роман з його колегою.

Працівники позавідомчої охорони після спрацювання тривожної кнопки в лікарні прибули на місце події та затримали порушника. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Ніхто зі персоналу лікарні та пацієнтів не постраждав.

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