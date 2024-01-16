Слідство встановило, що службова недбалість підсудного зробила міст вразливим до безпілотників.

Другий Західний окружний військовий суд РФ засудив до шести років колонії загального режиму екс-очільника відділу морського управління Росгвардії полковника Сергія Волкова.

Як йдеться у судових документах, Волкова обвинувачують у справі про постачання неякісних радіолокаційних комплексів для захисту Кримського мосту в Керченській протоці.

Його визнали винним у перевищенні повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Суд також заборонив Волкову протягом двох років обіймати державні посади. Сторона обвинувачення просила для підсудного сім років колонії.

Відео дня

На час розгляду справи військовий перебував під домашнім арештом. Його взяли під варту у залі суду. Своєї провини він не визнав.

Атаки на Кримський міст

ЗСУ вже кілька разів били по кримському мосту. Військовий експерт Іван Киричевський заявляв, що окупанти вже готуються до втрати кримського мосту. Там вважають, що знищення незаконно збудованої переправи – це питання часу.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес стверджував, що українські військові будуть здатні знищити Кримський міст, володіючи достатньою кількістю керованих ракет, таких як ATACMS і німецькі ракети Taurus.

Вас також можуть зацікавити новини: