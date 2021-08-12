Колеги податківця обурилися його занадто високими показниками і подали скаргу.

В Московській області РФ звільнили співробітника Федеральної податкової служби, який самостійно оплачував дрібні борги платників податків.

Як повідомляє 1W.ru, податківець оплачував зі свого рахунку незначні податкові борги громадян, на суми від декількох копійок до 100 рублів. Як пояснив сам посадовець, спроби стягнути мікроборги, що виникли технічним чином (округлення або донарахування пені, наприклад), виявляться складнішими, довшими, і в кінцевому підсумку – дорожчими.

Показники роботи податківця на порядок відрізнялися від показників його колег, тож вони почали подавати скарги. В результаті була проведена службова перевірка, формально незаконну діяльність співробітника припинили.

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Посадовець був звільнений. Зараз невідомо, чи буде відкрито щодо нього кримінальну справу.

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Автор: Дмитро Захаров