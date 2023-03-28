Йдеться про кладовище в станиці Бакинській.

Кладовища ПВК "Вагнер" у Російській Федерації продовжують збільшуватися. За два місяці тільки в Станиці Бакинська Краснодарського краю з'явилися сотні нових могил.

"На кладовищі "вагнерівців" в Бакинській вириті сотні нових могильних ям, свідчать супутникові знімки Maxar. Розширення чітко видно в порівнянні із зображенням двомісячної давності", - написав журналіст The New York Times Крістіан Тріберт у Twitter.

Також він опублікував знімки, що підтверджують його слова.

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Втрати ПВК "Вагнер" у війні проти України - що відомо

Євген Пригожин постачав "гарматне м'ясо" на війну проти України. Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що на сході у штурмових загонах "вагнерівців" та інших російських підрозділах втрати сягають позначки 80%.

У США підрахували ,що за рік війни "вагнерівці" втратили пораненими і вбитими понад 30 тисяч людей, з них понад 4 тисячі знищили з середини грудня 2022 року. При цьому з них близько 90% - російські ув'язнені.

На цьому тлі стала з'являтися інформація про нові кладовищах в Росії, які розростаються шаленими темпами. Демограф Олексій Ракша вважає, що в РФ "прихована" смертність близька до втрат армії РФ в Україні, яка становить приблизно 3,5-4 тисячі осіб на місяць, але реальна цифра може досягати 7-9 тисяч.

Загиблих найманців так багато, що деякі місцеві влади в РФ виявляються представляти місце для кладовища. Так, минулого тижня з'явилася інформація, що влада Краснодарського краю заборонила ховати "вагнерівців" у станиці Бакинська.

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