У Свердловській області 24-річний різнороб зарубав сокирою свого начальника через претензії по роботі, а потім розіслав відео з убитим своїм друзям.
Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Слідчого комітету Росії.
Інцидент стався в ніч на 1 лютого в селищі Верхнє Дуброво, в будинку, який орендувала будівельна компанія для своїх співробітників. У ньому проживали 24-річний раніше судимий чоловік і його 44-річний начальник, який працював бригадиром.
За словами підозрюваного, бригадир постійно пред'являв до нього претензії по роботі і в побуті, в результаті чого між ними виникли напружені відносини.
Читайте такожПланували масові розстріли в школах: у Росії затримали двох підлітків
Перед вбивством різнороб і бригадир вживали спиртне. Коли начальник пішов у свою кімнату, його підлеглий вирішив з ним розправитися. Він взяв сокиру і ніж. Зайшовши в кімнату бригадира, підозрюваний наніс йому сокирою кілька ударів в голову, а потім - ножем в шию. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.
За даними поліції, після цього підозрюваний зняв на відео закривавлений труп і розіслав друзям.
Також повідомляється, що підозрюваний хотів спалити в грубці ніж, але у нього лише оплавився держак. Тоді він повідомив про вбивство господареві будинку, і той викликав поліцію.
Чоловіка затримали. Вирішується питання про його арешт.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Зґвалтував, задушив і закопав: у Росії спіймали вбивцю 11-річної дівчинки
- Росіянин захопив у заручники шістьох дітей і погрожує зарубати їх сокирою (відео)
- У Москві 7-річний хлопчик вбив брата (відео)
- Росіянка знайшла труп в купленій квартирі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram