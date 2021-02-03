Перед вбивством різнороб і бригадир разом вживали спиртне.

У Свердловській області 24-річний різнороб зарубав сокирою свого начальника через претензії по роботі, а потім розіслав відео з убитим своїм друзям.

Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Слідчого комітету Росії.

Інцидент стався в ніч на 1 лютого в селищі Верхнє Дуброво, в будинку, який орендувала будівельна компанія для своїх співробітників. У ньому проживали 24-річний раніше судимий чоловік і його 44-річний начальник, який працював бригадиром.

За словами підозрюваного, бригадир постійно пред'являв до нього претензії по роботі і в побуті, в результаті чого між ними виникли напружені відносини.

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Перед вбивством різнороб і бригадир вживали спиртне. Коли начальник пішов у свою кімнату, його підлеглий вирішив з ним розправитися. Він взяв сокиру і ніж. Зайшовши в кімнату бригадира, підозрюваний наніс йому сокирою кілька ударів в голову, а потім - ножем в шию. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

За даними поліції, після цього підозрюваний зняв на відео закривавлений труп і розіслав друзям.

Також повідомляється, що підозрюваний хотів спалити в грубці ніж, але у нього лише оплавився держак. Тоді він повідомив про вбивство господареві будинку, і той викликав поліцію.

Чоловіка затримали. Вирішується питання про його арешт.

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Автор: УНІАН