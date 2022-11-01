За його словами, він більше не може асоціюватися з "фашистською країною".

Російський банкір Олег Тіньков оголосив про відмову від російського громадянства. Він більше не може "асоціюватися з фашистською країною".

Про це бізнесмен повідомив у Instagram.

"Я вирішив вийти з російського громадянства. Я не можу і не буду асоціюватися з фашистською країною, яка розв'язала війну зі своїм мирним сусідом і щодня вбиває невинних людей. Мені соромно продовжувати мати цей паспорт", - написав Тіньков.

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Банкір сподівається, що більше відомих російських бізнесменів зроблять так само, адже "це послабить режим Путіна, його економіку, і зрештою призведе його до поразки".

"Я ненавиджу путінську Росію, але люблю всіх росіян, які явно проти цієї божевільної війни", - зазначив він.

Крім того, Тіньков звернувся до російських "псевдопатріотів", які точно засудять його рішення про вихід з громадянства країни-окупанта.

"Для псевдопатріотів! Донбасу (війни на Донбасі - УНІАН) б не було якби туди ваш Пупкін (Путін - УНІАН) не заліз у 2014 році. Я патріот Росії більше, ніж ви ... тому що ви базікаєте, а я робив і роблю. Я - герой Росії.. справжній.. а не ці", - підсумував Тіньков.

Позиція Тінькова щодо війни в Україні

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

При цьому засновник банку" Тінькофф " Олег Тіньков одним з перших виступив проти війни з Україною. Він вказав, що загибель людей - неприпустима.

Зі схожими заявами виступи російський мільярдер Михайло Фрідман (група Альфа), а також близький до президента РФ Олег Дерипаска (Русал).

Згодом Тіньков заявив, що залишився без частки у своєму банку через антивоєнний пост в соціальній мережі Instagram. Банкір назвав подію "відчайдушним розпродажем, розпродажем зі знижкою".

Через кілька днів Тіньков оголосив про еміграцію з РФ та заявив, що не може спокійно заробляти в країні, яка вбиває українських дітей та жінок.

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