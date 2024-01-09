За словами міністра, мирній Швеції варто бути готовою до ймовірної війни, хоч очевидних загроз немає.

Швеція повинна готуватися до можливої війни на своїй території. Безпечна смуга миру, яка триває у країні понад 200 років, не повинна викликати у шведів помилкове відчуття безпеки.

Таку заяву зробив заявив міністр цивільної оборони країни Карл-Оскар Болін на щорічній конференції з оборони Folk och Försvar, передає The Local.

За словами міністра, "усім шведам потрібно діяти зараз, аби підвищити стійкість країни у разі війни". Болін наголосив, що мир не є "непорушною константою" у Швеції, але припустив, що загроза війни стала більшою, ніж це було протягом дуже довгого часу.

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"Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це офіційно, більш просто і з відвертою ясністю: у Швеції може бути війна", - заявив Болін.

Видання зауважило, що міністр, швидше за все, не мав на увазі неминучість та гарантованість збройного конфлікту в країні, а лише теоретично заявив про можливість війни. Він закликав посадових осіб забезпечити пункти притулку, розробити надзвичайний план водопостачання та постачання продуктів. Також міністр порадив працівникам поцікавитися у свого роботодавця, якою буде їхня роль в організації підготовки до війни на робочому місці.

Болін закликав шведів надихатися Україною, яка зустріла повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року "всебічним опором".

Вступ Швеції до НАТО - що треба знати

Після розв’язання Росією кривавої загарбницької війни проти України Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. В кінці червня 2022 року лідери країн НАТО офіційно запросили ці країни до вступу в Альянс. Приєднання Фінляндії відбулося у квітні, коли 30 країн-членів Альянсу погодили її заявку на вступ.

Для Швеції процес гальмують Угорщина та Туреччина. Обидві, однак, не накладають вето на її заявку. Угорщина звинуватила країну у надмірній критиці на свою адресу і заявила, що підтримає заявку Швеції на приєднання до НАТО, якщо Туреччина, яка так само блокує процес, погодиться зробити це.

Туреччина висунула Швеції низку вимог щодо "боротьби з тероризмом" і впродовж останніх тижнів неодноразово заявляла, що шансів на прорив в перемовинах щодо схвалення заявки на вступ немає.

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