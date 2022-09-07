Зокрема, за даними української розвідки, Росія хоче через "незалежних спостерігачів" створити картинку "законного волевиявлення".

У розвідці повідомили прізвища громадян європейських країн, яких Росія хоче залучити до "спостереження" за псевдореферендумом на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Наразі окупанти мають великі проблеми із підготовкою до псевдореферендумів, зокрема через успіхи Збройних Сил, активну діяльність руху опору та суспільні настрої, які залишаються та продовжуватимуть бути на боці України. Тому для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують "незалежних спостерігачів", серед яких, зокрема, можуть бути і громадяни Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, російські терористи мають намір залучити до проведення псевдореферендумів наступних осіб:

депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндемана;

представника партії "Альтернатива для Німеччини" та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме;

голову "представництва" так званої ДНР в Турині (Італія) та регіонального радника партії "Брати Італії" Мауріціо Марроне;

співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав’є Моро;

голову партії "Сербська Ліга" Александра Джурджева;

голову "представництва" так званої ДНР у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі;

голову "представництва" так званої ДНР в Бельгії Кріса Романо;

директора "представництва" так званої ДНР у Фінляндії Йохана Бекмана.

"Присутність "незалежних спостерігачів" має допомогти Росії створити для світу картинку "законного волевиявлення", - заявили у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, росіяни планували провести "псевдореферендуми" на захоплених територіях на початку вересня. Однак планам загарбників завадила ситуація на фронті.

29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

На тлі контрнаступу окупанти заявили, що ставлять "референдум" на паузу.

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