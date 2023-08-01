За словами жінки, вона б і сама хотіла так жити.

Матір-спільницю челябінського маніяка Володимира Ческідова Валентину відпустили з-під варти у залі суду. Жінка зробила кілька гучних заяв.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", жінка вийшла із будівлі суду та кілька хвилин поспілкувалася із журналістами. Мати маніяка продовжує переконувати, що жертва Катя нібито добровільно впродовж 14 років перебувала у її будинку.

"Вона жила, як королева. Прилаштувалася до мого сина. Все", - сказала жінка.

На уточнювальне питання, чи погодилася б вона жити "по-королівськи", як жертва Катя впродовж 14 років, Валентина відповіла ствердно. Вона додала, що розкаже "всю правду". А потім сіла в автівку та поїхала геть.

Нагадаємо, що проти Валентини Ческідової порушили справу за статтею про викрадення людини, проте сьогодні жінку відпустили з-під варти. Ймовірно, вона чекатиме на суд під підпискою про невиїзд.

Челябінський маніяк Володимир Ческідов - що відомо

У Челябінській області РФ маніяк 14 років тримав і ґвалтував у підвалі викрадену дівчину. На момент викрадення жертві на ім'я Катерина було 19 років. Натомість маніяку Володимиру Ческідову - 37. Вони познайомилися на залізничному вокзалі, а потім разом поїхали додому маніяка. Відтоді дівчину ніхто не бачив.

У будинку знайшли рештки ще однієї жінки. Сусіди кажуть, що мати маніяка знала про те, що він тримає у полоні дівчину, але брехала сусідам, що це його кохана.

Жертва челябінського маніяка Катерина, вирвавшись на волю, одразу побігла до своєї рідної сестри, яка всі ці роки жила зовсім поряд із місцем її утримування.

72-річна мати челябінського маніяка Володимира Ческідова Валентина дала свідчення щодо утримування у полоні дівчини Каті у її будинку впродовж продовжує 14 років. За словами жінки, все було "добровільно".

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