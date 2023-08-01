Жінка продовжує стверджувати, що у її будинку не було ніякого насильства.

72-річна мати челябінського маніяка Володимира Ческідова Валентина дала свідчення щодо утримування у полоні дівчини Каті у її будинку впродовж продовжує 14 років.

Як повідомляє Телеграм-канал Shot, у залі суду Валентина стверджувала, що Катя жила з маніяком добровільно: мовляв, її син не утримував дівчину, а двері завжди були відчинені.

"Катя жила добровільно (у будинку маніяка - УНІАН). У нас всі двері відчинені: проходьте, вибігайте. Щодня така картина - двері відчинені", - заявила жінка.

Раніше Валентина Ческідова те саме говорила своїм сусідам, від яких старанно ховала полонянку.

За даними каналу, Валентина - фельдшер за освітою. За словами жінки, її чоловік помер п'ять років тому. Після викриття челябінського маніяка його матір також затримали. Валентину звинувачують у викраденні людини. Їй може загрожувати до 15 років колонії.

Челябінський маніяк - що відомо про цю справу

Як повідомляв УНІАН, у Челябінській області РФ маніяк 14 років тримав і ґвалтував у підвалі викрадену дівчину. На момент викрадення жертві на ім'я Катерина було 19 років. Натомість маніяку Володимиру Ческідову - 37. Вони познайомилися на залізничному вокзалі, а потім разом поїхали додому маніяка. Відтоді дівчину ніхто не бачив.

У будинку знайшли рештки ще однієї жінки. Сусіди кажуть, що мати маніяка знала про те, що він тримає у полоні дівчину, але брехала сусідам, що це його кохана.

Жертва челябінського маніяка Катерина, вирвавшись на волю, одразу побігла до своєї рідної сестри, яка всі ці роки жила зовсім поряд із місцем її утримування.

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