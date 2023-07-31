Полонянка втекла, коли чоловіка забрали у психіатричну лікарню через загострення захворювання.

У Челябінській області РФ маніяк 14 років тримав і ґвалтував у підвалі викрадену дівчину.

Як повідомляє Телеграм-канал SHOT, на момент викрадення жертві на ім'я Катерина було 19 років. Натомість маніяку Володимиру Ческідову - 37. Вони познайомилися на залізничному вокзалі, а потім разом поїхали додому маніяка. Відтоді дівчину ніхто не бачив.

У полоні 14 років

З 2009 року по 2023 жертва була заручницею Володимира. Він утримував її у підвалі і систематично зазнавала фізичного та сексуального насильства.

Дівчина змогла втекти минулої неділі після того, як у маніяка загострилося психічне захворювання і його відвезли до лікарні.

За 14 років полону челябінський маніяк зґвалтував жертву понад 1000 разів. Дівчина Катя розповіла слідчим, що статеві акти відбувалися з різною періодичністю - все залежало від ґвалтівника, який постійно пив. Точне їхнє число Катя назвати не змогла, але стверджує, що їх було більше тисячі.

"Будь-яка провина розлючувала його і він сильно бив полонянку. Також Володимир регулярно споював її. Від алкоголю та побиття величезну кількість днів, проведених у проклятому будинку, Катя просто не пам'ятає", - пише канал.

За попередньою версією, маніяк спеціально шукав собі полонянку, яку б "менше шукали". Він заманив 19-річну Катю - дівчинку з проблемної сім'ї, без грошей, зі звичайною зовнішністю та клишоногістю.

Ще одна жертва

Під час огляду будинку злочинця у селі Смоліне було знайдено останки жінки, яку маніяк, ймовірно, вбив у 2010-2011 роках. За даними джерела каналу, 51-річний Ческідов також привів убиту до будинку. Своїй першій полонянці Катерині він представив її як "дружину". А коли "дружина" почала кликати на допомогу, у 2011 році вбив її та розчленував.

Особу вбитої наразі з'ясовують. Відомо, що маніяк вбив її, коли та чинила йому опір під час побиття та зґвалтувань.

Мати маніяка про все знала

Як з'ясував канал, мати злочинця про все знала, але покривала його. Місцеві розповіли, що жінка переконувала сусідів, що бранка закохана у її сина і безперешкодно їздить до своїх батьків. Але дівчину від сторонніх очей старанно ховала.

Саму жінку сусіди характеризують як дивну: вона завжди плутано викладала свої думки і могла дуже довго повторювати те саме.

Про маніяка ж взагалі говорять як про недружеблюбну людину. Дружив тільки з однією сусідкою, якій якось подарував ікону, тому вона сприймала його як віруючого чоловіка і не могла подумати, що в їхньому домі твориться такий жах.

Інші новини русского мира

У Росії постійно стаються жахливі події, які важко збагнути цивілізованому світу. Наприклад, кілька тижнів тому у Воронежі росіянка з арбалетом забарикадувала під'їзд житлової багатоповерхівки. Причиною інциденту стала заміна ліфтів.

Перед цим у Краснодарі 81-річна бабуся шукала кілера, щоб убити місцевого дільничного.

А кілька днів тому стало відомо, що 18-річна росіянка зняла багато лесбійського порно зі своєю тримісячною донькою та злила все у мережу. Їй загрожує до 10 років колонії.

Вас також можуть зацікавити новини: