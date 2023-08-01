Жертва челябінського маніяка Катерина, вирвавшись на волю, одразу побігла до своєї рідної сестри, яка всі ці роки жила зовсім поряд із місцем її утримування.
Як повідомляє Телеграм-канал SHOT, сестра - єдина людина, яка намагалася шукати полонянку, щоправда, далеко не відразу, а лише через дев'ять років після зникнення, коли потрібно було продавати спільну квартиру.
Жінка писала заяви до поліції і навіть кілька разів їздила на упізнання. Але знайти Катю не вдалося.
Батько Каті помер ще до її народження, мати померла, коли вона була дитиною. Вроджена клишоногість зробила з дитини інваліда: вона шкутильгала - і їй було потрібне спеціальне взуття.
"Коли напередодні Катя прибігла до сестри, то не могла нічого до ладу пояснити: тільки плакала і кричала. Жінка дізналася всю страшну історію з новин. Зараз із обома працюють слідчі", - пише канал.
Челябінський маніяк - що відомо
У Челябінській області РФ маніяк 14 років тримав і ґвалтував у підвалі викрадену дівчину. На момент викрадення жертві на ім'я Катерина було 19 років. Натомість маніяку Володимиру Ческідову - 37. Вони познайомилися на залізничному вокзалі, а потім разом поїхали додому маніяка. Відтоді дівчину ніхто не бачив.
У будинку знайшли рештки ще однієї жінки. Сусіди кажуть, що мати маніяка знала про те, що він тримає у полоні дівчину, але брехала сусідам, що це його кохана.