Дівчина вирішила, що їй необхідно бігти до єдиної рідної людини.

Жертва челябінського маніяка Катерина, вирвавшись на волю, одразу побігла до своєї рідної сестри, яка всі ці роки жила зовсім поряд із місцем її утримування.

Як повідомляє Телеграм-канал SHOT, сестра - єдина людина, яка намагалася шукати полонянку, щоправда, далеко не відразу, а лише через дев'ять років після зникнення, коли потрібно було продавати спільну квартиру.

Жінка писала заяви до поліції і навіть кілька разів їздила на упізнання. Але знайти Катю не вдалося.

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Батько Каті помер ще до її народження, мати померла, коли вона була дитиною. Вроджена клишоногість зробила з дитини інваліда: вона шкутильгала - і їй було потрібне спеціальне взуття.

"Коли напередодні Катя прибігла до сестри, то не могла нічого до ладу пояснити: тільки плакала і кричала. Жінка дізналася всю страшну історію з новин. Зараз із обома працюють слідчі", - пише канал.

Челябінський маніяк - що відомо

У Челябінській області РФ маніяк 14 років тримав і ґвалтував у підвалі викрадену дівчину. На момент викрадення жертві на ім'я Катерина було 19 років. Натомість маніяку Володимиру Ческідову - 37. Вони познайомилися на залізничному вокзалі, а потім разом поїхали додому маніяка. Відтоді дівчину ніхто не бачив.

У будинку знайшли рештки ще однієї жінки. Сусіди кажуть, що мати маніяка знала про те, що він тримає у полоні дівчину, але брехала сусідам, що це його кохана.

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