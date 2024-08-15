Російський фізик пропонує кремлівському правителю Путіну завдати по території України тактичного ядерного удару.
Професор Пермського державного університету Анатолій Волинцев написав Путіну листа "Чому за Державу прикро і як це виправити". У ньому він пише, що російський народ "у своїй переважній більшості" підтримує як політику Росії, так і війну проти України.
"Мені дуже часто ставлять запитання: ось ви, Анатолію Борисовичу, грамотна людина, скажіть, будь ласка, чому ми не "вдаримо" нарешті по всіх цих гадах, адже ми ж ядерна Держава. Відчувається, що в людей "накипіло" і вони висловлюють образу за те, що колективний Захід на чолі зі США, постачаючи Україні свою зброю, керуючи цією зброєю і тим самим фактично безпосередньо воюючи проти нас, вбиваючи й калічачи наших солдатів, мирне населення, включно з жінками та дітьми, не несе за це жодної відповідальності", - ідеться в листі.
Фізик пропонує зупинити надання західної допомоги Україні. Перший сценарій, за яким армія Росії "відсікає Україну від її західних кордонів", він вважає неможливим, оскільки для цього потрібно вторгнутися в країну з боку Білорусі. Тому Волинцев пропонує завдати ядерних ударів по транспортній інфраструктурі, зокрема - по Бескидському тунелю у Львівській області.
"Інший шлях - це дистанційне ураження найбільш важливих елементів транспортної інфраструктури постачання України з боку Заходу. Однак руйнування цих об'єктів звичайними неядерними засобами наразі технічно неможливе... Який же вихід із ситуації, що склалася. Відповідь одночасно і проста, і важка - це використання тактичної ядерної зброї", - пише він.
За словами фізика, після цього на Заході "підніметься виття", але Росія "переживе це і швидко досягне цілей "СВО". Він називає це "превентивним, дозованим ядерним ударом".
Ядерні загрози Росії
Як відомо, Москва використовує погрози застосувати ядерну зброю, щоб стримувати країни Заходу в питанні допомоги Україні.
Так, у Росії обіцяли жорстоку відповідь як на будь-яку атаку на окупований Крим, так і на тероторію самої країни-агресора. Однак зараз, коли Україна пішла в наступ у Курській області, Кремль мовчить.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Вашингтон обіцяв Росії знищити всі її війська в Україні, якщо вона застосує ядерну зброю.