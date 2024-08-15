Він пропонує використовувати зброю надмалої та малої потужності.

Російський фізик пропонує кремлівському правителю Путіну завдати по території України тактичного ядерного удару.

Професор Пермського державного університету Анатолій Волинцев написав Путіну листа "Чому за Державу прикро і як це виправити". У ньому він пише, що російський народ "у своїй переважній більшості" підтримує як політику Росії, так і війну проти України.

"Мені дуже часто ставлять запитання: ось ви, Анатолію Борисовичу, грамотна людина, скажіть, будь ласка, чому ми не "вдаримо" нарешті по всіх цих гадах, адже ми ж ядерна Держава. Відчувається, що в людей "накипіло" і вони висловлюють образу за те, що колективний Захід на чолі зі США, постачаючи Україні свою зброю, керуючи цією зброєю і тим самим фактично безпосередньо воюючи проти нас, вбиваючи й калічачи наших солдатів, мирне населення, включно з жінками та дітьми, не несе за це жодної відповідальності", - ідеться в листі.

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Фізик пропонує зупинити надання західної допомоги Україні. Перший сценарій, за яким армія Росії "відсікає Україну від її західних кордонів", він вважає неможливим, оскільки для цього потрібно вторгнутися в країну з боку Білорусі. Тому Волинцев пропонує завдати ядерних ударів по транспортній інфраструктурі, зокрема - по Бескидському тунелю у Львівській області.

"Інший шлях - це дистанційне ураження найбільш важливих елементів транспортної інфраструктури постачання України з боку Заходу. Однак руйнування цих об'єктів звичайними неядерними засобами наразі технічно неможливе... Який же вихід із ситуації, що склалася. Відповідь одночасно і проста, і важка - це використання тактичної ядерної зброї", - пише він.

За словами фізика, після цього на Заході "підніметься виття", але Росія "переживе це і швидко досягне цілей "СВО". Він називає це "превентивним, дозованим ядерним ударом".

Ядерні загрози Росії

Як відомо, Москва використовує погрози застосувати ядерну зброю, щоб стримувати країни Заходу в питанні допомоги Україні.

Так, у Росії обіцяли жорстоку відповідь як на будь-яку атаку на окупований Крим, так і на тероторію самої країни-агресора. Однак зараз, коли Україна пішла в наступ у Курській області, Кремль мовчить.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Вашингтон обіцяв Росії знищити всі її війська в Україні, якщо вона застосує ядерну зброю.

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