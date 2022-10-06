Офіційні особи РФ залюбки коментують заклик українського лідера, якого не було.

В Росії влаштували істерику через фейкову заяву президента України Володимира Зеленського нібито із закликом до НАТО "завдати превентивного ядерного удару по РФ".

УНІАН розповідає, як росіяни створили собі "проблему" та спровокували хвилю масового психозу.

Російські пропагандисти пишуть, що Зеленський закликав, щоб НАТО завдати "превентивного ядерного удару" по Росії. Цю "заяву" український лідер нібито зробив в інтерв'ю Інституту Лоуї в Австралії.

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Насправдні Зеленський не робив подібних закликів. Оригінальна цитата звучала так:

"Що має робити НАТО? - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!" - сказав президент.

Водночас росіяни інтерпритують цю цитату як заклик до НАТО завдати "превентивного ядерного удару" по Росії. Офіційні особи РФ вже "реагують" на цю нісенітницю.

Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що США, Великобританія та країни ЄС "мають звернути особливу увагу на заяву Зеленського про превентивні удари проти РФ".

Ці країни нібито "мають нести відповідальність за заяви Зеленського", адже "де-факто керують діяльністю Києва".

"Заяви Зеленського - не що інше, як заклик до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками", - заявив Пєсков.

В МЗС РФ пішли далі із заявами. У відомстві заявили, "Захід розпалює ядерну війну".

"Неврівноважений Зеленський перетворився на монстра, його руками можуть знищити планету", - заявили в МЗС РФ.

"Ядерна істерика" росіян спонукала прес-секретаря Зеленського Сергія Никифорова втрутитися й прояснити ситуацію.

"Колеги, ви трохи задалеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції. Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", - написав Никифоров.