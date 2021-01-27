Стан жінки погіршився після візиту прокуратури.

Мешканка Петербурга Маргарита Юдіна, яку на мітингу 23 січня ОМОНовец вдарив ногою в живіт, знову госпіталізована.

Читайте також"Це провокація": пропагандист РФ Соловйов похвалив "омонівців", які вдарили ногою жінку на мітингу (відео)Про це повідомляє правове об'єднання «Команда 29».

Зазначається, що напередодні до жінки приходили співробітники прокуратури та органів опіки. Після цього її стан різко погіршився. Їй викликали «швидку».

«Лікар, оглянувши Маргариту, була дуже здивована виписці з лікарні на наступний день після отримання закритої черепно-мозкової травми і струсу мозку», - повідомили юристи

Сама Юдіна в інтерв'ю виданню «Дождь» заявила, що в лікарні їй не надали якісну медичну допомогу. Вона припускає, що у неї, можливо, почалася інфекція, оскільки в лікарні рану на голові обробили неналежним чином.

Крім того, вона розповіла, що відеозйомка візиту співробітника ОМОНу проводилася без її згоди. За її словами, на неї чинився психологічний тиск з метою домогтися прощення силовика: «Це проти моєї волі».

Жінка прийняла рішення подати заяву до Слідчого комітету за статтею про перевищення повноважень поліцейським та стягнути матеріальну та моральну шкоду.

ОМОНівець вдарив ногою в живіт жінку: подробиці

Інцидент стався 23 січня в Петербурзі. Відео того, як силовик штовхає ногою жінку, розлетілося в мережі.

На записі видно, як троє співробітників ОМОНу веде затриманого хлопця по вулиці, тримаючи його за руки. До них підійшла перехожа, яка запитала: «Навіщо ви його затримуєте?». Недовго думаю, правоохоронець силою вдарив літню жінку в живіт, чому вона впала на асфальт і почала кричати.

Після інциденту жінку госпіталізували до лікарні зі струсом мозку.

Наступного дня з'явилося відео, як до неї в палату прийшов ОМОНівець з квітами вибачатися, і вона його пробачила.

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Автор: Катерина Шварц