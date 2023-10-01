Привітання фахівці залишили на сайтах підприємств, які допомагають росіянам обходити санкції.

Українські військові кіберфахівці "привітали" росіян із днем сухопутних військ РФ.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, цьогоріч кібери не оминули увагою свято російських загарбників, яке збіглося із Днем захисників та захисниць. Втім, на таке "привітання" росіяни не чекали.

На 15 сайтах підприємств, які беруть участь в обході Москвою санкцій з'явилося нагадування, що "втрати серед особового складу заболотян наблизилися вже до 280 тисяч".

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Свято окупантів

День сухопутних військ Збройних сил РФ - державне професійне свято окупантів держави-агресора. У Росії його щорічно відзначають 1 жовтня, починаючи з 2006 року.

Водночас в Україні 1 жовтня у свято Покрови відзначають День захисників і захисниць України та просять для них заступництва Богородиці. Вважається, що Покров Пресвятої Богородиці - це день, коли всі молитви будуть почуті.

Президент України Володимир Зеленський в День захисника України 2023 та захисниці наголошує, що важкі часи зробили українців сильними, а сильні наближають переможні часи.

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