Після початку повномасштабної війни в Україні Захар Прилєпін знову вирушив на фронт.

Російський пропагандист, політик і публіцист Захар Прилєпін отримав звання підполковника Росгвардії.

Про це розповіла прес-секретар співголови партії "Справедлива Росія - За правду" Єлизавета Кондакова.

"У зв'язку з призначенням заступником командира полку особливого призначення "Оплот" з військово-політичної роботи Захару Прилєпіну присвоєно звання підполковника Росгвардії", - заявила Кондакова.

Відео дня

Прилєпін воював у 2014 році на боці так званої "ДНР" і був радником ватажка квазіреспубліки Олександра Захарченка.

Замах на Захара Прилєпіна - що відомо

Нагадаємо, що 6 травня 2023 року близько 10:40 ранку біля російського Нижнього Новгорода підірвалася машина разом з бойовиком "ЛДНР" Захаром Прилєпіним.

Вранці 7 травня стало відомо, що Прилєпін "пішов на поправку": він прокинувся і навіть звернувся до своїх соратників.

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що відповідальність за підрив Прилєпіна лежить на США і українській владі.

Вас також можуть зацікавити новини: