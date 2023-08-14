Російський пропагандист, політик і публіцист Захар Прилєпін отримав звання підполковника Росгвардії.
Про це розповіла прес-секретар співголови партії "Справедлива Росія - За правду" Єлизавета Кондакова.
"У зв'язку з призначенням заступником командира полку особливого призначення "Оплот" з військово-політичної роботи Захару Прилєпіну присвоєно звання підполковника Росгвардії", - заявила Кондакова.
Прилєпін воював у 2014 році на боці так званої "ДНР" і був радником ватажка квазіреспубліки Олександра Захарченка.
Замах на Захара Прилєпіна - що відомо
Нагадаємо, що 6 травня 2023 року близько 10:40 ранку біля російського Нижнього Новгорода підірвалася машина разом з бойовиком "ЛДНР" Захаром Прилєпіним.
Вранці 7 травня стало відомо, що Прилєпін "пішов на поправку": він прокинувся і навіть звернувся до своїх соратників.
Міністерство закордонних справ Росії вважає, що відповідальність за підрив Прилєпіна лежить на США і українській владі.