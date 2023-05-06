У Москві вважають, що Америка винна, оскільки не засудила вибух під Нижнім Новгородом.

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що відповідальність за підрив пропагандиста Захара Прилєпіна лежить на українській владі і "її західних покровителях, в першу чергу на США". Таку заяву поширила прес-служба МЗС РФ.

У відомстві зазначили, що розслідування вибуху, в якому був важко поранений Прилєпін і загинув його водій, ще триває, але російському МЗС вже "очевидно", що його організував "київський режим, за якими стоять західні куратори".

"Відповідальність за цей та інші терористичні акти лежить не тільки на українській владі, але на їх західних покровителях, в першу чергу на США", – йдеться в заяві.

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Причому, на думку російських дипломатів, вже сам факт того, що Вашингтон офіційно не засудив підрив машини з колишнім терористом "ЛНР" і активним прихильником агресії проти України, нібито "є самовикриттям для американської влади".

Замах на Прилєпіна

Сьогодні в Нижегородській області був підірваний автомобіль, в якому їхав Захар Прилєпін. Під час вибуху загинув водій, а сам пропагандист отримав важкі поранення.

Протягом декількох годин російські силовики затримали двох осіб, одного з яких після допиту оголосили виконавцем замаху. Після спілкування з російськими силовиками чоловік заявив, що давно працює на українські спецслужби і робив замах на колишнього бойовика "ЛНР" на їх замовлення.

В СБУ причетність до замаху не підтверджують, але і не спростовують.

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