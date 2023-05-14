За словами бойовика "ЛДНР", його шукають відразу три групи.

Бойовик "ЛДНР" Захар Прилєпін, який дивом вижив після підриву авто 6 травня, заявив про переслідування та анонсував повернення на фронт в Україну.

Про це повідомила його прес-служба пропагандистським ЗМІ. Там підкреслюється, що у письменника все ще є діючий контракт з "Росгвардією", тому після піврічного відновлення, Прилєпін піде воювати.

Однією з основних причин "любові до фронту" вказуються переслідування, з якими зіткнувся Прилєпін після того, як поїхав з тимчасово окупованого Луганська. Бойовик боїться та каже, що в зоні "вогневого ураження" його буде складніше знайти.

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"Телефонів У мене з собою ніколи немає, машини зовсім інші. Місця дислокації постійно змінюю. Але буквально 25-27 квітня прийшла інформація, що в одному Луганську, де напередодні від'їзду я став трохи частіше з'являтися, відразу три їхні групи мене шукають", - сказав він.

Прилєпін прокинувся та відзначився активність в соціальних мережах

Нагадаємо, що російський пропагандист підірвався разом з водієм Сашею в особистому авто 6 травня на околицях російського міста Нижній Новгород. Тоді машину "розірвало" навпіл, водій загинув (він також був бойовиком "ЛДНР"), а Прилєпін отримав переломи.

Після нетривалої медикаментозної коми Прилєпін прокинувся й вже 7 травня зробив першу публікацію у своєму Telegram. Він зазначив, що сам був за кермом машини і подякував за "небайдужість" до свого стану Пригожина, Медведєва, Захарова, Симоньян, Миронову та Боякову.

Відзначимо, що тоді Росія "розігнала" історію про те, що інцидент з Прилєпіним - замах, до якого має відношення київський режим та США.

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