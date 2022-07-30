Росіянка зазначила, що поспілкується з чоловіком, але "дуже зайнята" роботою.

Росіянка відмовилася говорити з полоненим чоловіком-окупантом і попросила зателефонувати їй пізніше.

Відео спілкування з дружиною загарбника з'явилося у Мережі.

Журналіст Володимир Золкін зателефонував жінці та повідомив, що її чоловік потрапив у полон, зараз перебуває поруч та запропонував їй поспілкуватися з ним. Жінку новина про полон чоловіка не здивувала.

Журналіст: Чи бажаєте поговорити зі своїм чоловіком? Він у полоні.

Росіянка: Чи бажаю я поговорити? Я готова поговорити, якщо можна, після 9 вечора. Я на роботі.

Окупант: Вона не зрозуміла трішечки. Чоловік у полоні. Ксеню, Оксано, я в полоні!!!

Росіянка: Я знаю!!!

Журналіст: В нас не буде нагоди (перетелефонувати - УНІАН). Ми будемо дещо зайняті о 9 вечора. Тому, якщо бажаєте, можете зараз поговорити. Розмова записується та буде оприлюднена.

Згодом жінка погодилася поговорити з чоловіком. Вона запитала, в якій області він перебуває, а також повідомила, що всі рідні знають про те, що він у полоні. Очевидно, ця новина не дуже їх засмутила, якщо для жінки робота виявилася важливішою за розмову з полоненим окупантом.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський окупант, який потрапив у полон під час бойових дій в Україні, зателефонував матері, але ту перш за все цікавили гроші.

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