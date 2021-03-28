У російському Санкт-Петербурзі шестирічний хлопчик зламав хребет при проходженні квесту.
Про це повідомляє телеканал "360".
Хлопчик брав участь у квесті "Хоббіт. Подорож в Середзем'я". Під час гри він впав з висоти власного зросту через руйнування збірної драбини, яка була одним з етапів завдання.
За твердженням матері дитини, у її сина діагностували компресійний перелом хребта.
Читайте такожКінь відкусив ніс п'яному росіянину (відео)
За словами представника компанії, що проводила квест, під час активності у хлопчика скарг не було, швидку допомогу ніхто не викликав. За його словами, відео з камер не збереглося, оскільки після відвідування дитиною атракціону пройшов вже понад місяць.
За фактом події правоохоронці проводять перевірку.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Застукали під час сексу з подругою: у Москві школяр вистрибнув з 17-го поверху і вижив
- У Росії п'яний нелюд кілька разів штовхнув 82-річну пенсіонерку і потрапив на відео
- 25-річна пітерська модель напилася і проломила череп своїй бабусі (фото)
- У Росії снігова лавина накрила групу туристів - загинула дитина
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram