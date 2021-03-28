За твердженням матері дитини, у її сина діагностували компресійний перелом хребта.

У російському Санкт-Петербурзі шестирічний хлопчик зламав хребет при проходженні квесту.

Про це повідомляє телеканал "360".

Хлопчик брав участь у квесті "Хоббіт. Подорож в Середзем'я". Під час гри він впав з висоти власного зросту через руйнування збірної драбини, яка була одним з етапів завдання.

За твердженням матері дитини, у її сина діагностували компресійний перелом хребта.

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За словами представника компанії, що проводила квест, під час активності у хлопчика скарг не було, швидку допомогу ніхто не викликав. За його словами, відео з камер не збереглося, оскільки після відвідування дитиною атракціону пройшов вже понад місяць.

За фактом події правоохоронці проводять перевірку.

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Автор: Денис Прядко