З дівчиною провели бесіду і змусили на камеру "розкаятися у скоєному".

У Мелітополі 25-річна дівчина зірвала прапор Росії в одному з кафе, за це їй загрожує до року в'язниці.

Як повідомляє Telegram-канал "РІА-Мелітополь", подія сталася на початку травня. В одному з кафе відвідувачка зірвала зі стіни російський прапор і кинула його на підлогу. Цей момент потрапив на камеру спостереження закладу.

"Пильний" директор повідомив про інцидент у "поліцію", і дівчину знайшли. Як повідомили окупанти, з нею провели бесіду і змусили на камеру "розкаятися у скоєному", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що також стосовно дівчини можуть порушити кримінальну справу за статтею 329 КК РФ за "наругу над державними символами рф". Санкції статті передбачають до року позбавлення волі.

Окупанти у Мелітополі

Наразі у Мелітополі окупанти почуваються неспокійно та готуються до втечі.

Зокрема, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про шалені автомобільні черги у бік Криму. Також він повідомляв, що окупанти спалюють мішками документи в приміщенні поліції та вивозять з паспортного столу техніку в РФ.

Також Федоров зазначав, що окупанти самі влаштовують вибухи у Мелітополі, щоб пришвидшити евакуацію та самим втекти з міста.

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